Китайский зонд «Чанъэ-5» состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями

Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата «Чанъэ-5» благополучно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение программы Китая по изучению Луны.

Как стало известно, состыковка произошла 6 декабря в 5.42 (00.42 мск).

Отмечается, что в 6.12 (1.12 мск) зонд также перегрузил образцы грунта на возвращаемый модуль.

Ранее сообщалось, что беспилотная станция «Чанъэ — 5» взяла образцы лунного грунта, после чего покинула естественный спутник Земли.

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