В Австралии нашли приземлившуюся капсулу с веществом астероида Рюгу
В пустыне в южной части Австралии учеными была найдена капсула с грунтом с поверхности астероида Рюгу, образцы которого собрал японский космический зонд «Хаябуса-2».
Ранее стало известно, что капсула с веществом благополучно приземлилась на Землю.
«Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!» — сообщается на странице зонда в Twitter.
Отмечается, что ученые поместят капсулу в так называемую «чистую комнату», чтобы проанализировать газы внутри нее и исключить попадания газов земного происхождения.
Образцы грунта с астероида Рюгу были получены в ходе двух успешных посадок японского зонда на его поверхность в феврале и июле прошлого года. В ноябре 2019 года «Хаябуса-2» направился со взятыми пробами к Земле.
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