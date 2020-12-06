В Австралии нашли приземлившуюся капсулу с веществом астероида Рюгу

В пустыне в южной части Австралии учеными была найдена капсула с грунтом с поверхности астероида Рюгу, образцы которого собрал японский космический зонд «Хаябуса-2».

Ранее стало известно, что капсула с веществом благополучно приземлилась на Землю.

«Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!» — сообщается на странице зонда в Twitter.

Отмечается, что ученые поместят капсулу в так называемую «чистую комнату», чтобы проанализировать газы внутри нее и исключить попадания газов земного происхождения.

Образцы грунта с астероида Рюгу были получены в ходе двух успешных посадок японского зонда на его поверхность в феврале и июле прошлого года. В ноябре 2019 года «Хаябуса-2» направился со взятыми пробами к Земле.

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