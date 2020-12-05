Японская капсула с веществом астероида Рюгу упала в Австралии

Капсула с образцами околоземного астероида Рюгу приземлилась на парашюте в районе австралийского испытательного полигона Вумера. Поисковые команды постараются определить место приземления капсулы с рассветом. Об этом сообщило японское космическое агентство JAXA, разработчик космической миссии «Хаябуса-2».

Научный зонд произвел забор вещества астероида, находившегося в 300 млн километрах, в 2019 году, после чего отправился к Земле. Забор образцов происходил в ходе двух касаний астероида – всего у космического тела зонд провел полтора года.

Примерно в 21.28 мск капсула с веществом вошла в атмосеру Земли на высоте примерно 120 километров на скорости 11,6 километров в секунду, после чего на высоте 10 километров открылся парашют и включился передатчик, помогающий определить место приземления капсулы. За ее снижением следили морской радар, несколько дронов и вертолет. Ученые надеются, что в ходе годового полета собранные образцы не были подвержены космической радиации и другим факторам космической среды. Наибольший интерес для них представляет поиск ораники в собранных образцах – ее наличие поможет ответить на вопросы о происхождении жизни в Солнечной системе. Для самой миссии «Хаябуса-2» спуск капсулы не станет концом – аппарат после пролета Земли отправился к другому астероиду 1998KY26, путь к нему замет около 10 лет.