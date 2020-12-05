Японский зонд отправил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») направил 5 декабря на Землю капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдаленного астероида Рюгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Отмечается, что спустя 12 часов капсула окажется на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия, куда в ноябре текущего года прибыла экспедиция в составе 73 японских специалистов.

Образцы грунта с астероида Рюгу были получены в ходе двух успешных посадок японского зонда на его поверхность в феврале и июле прошлого года. В ноябре 2019 года «Хаябуса-2» направился со взятыми пробами к Земле.

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