Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса

Вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавирусной инфекции. Об этом информирует газета Guardian.

По ее словам, обитающие на юге и юго-западе Китая летучие мыши являются переносчиками других видов коронавируса, которые могут передаваться людям. Она предположила, что эти виде инфекции распространяются за пределами Китая.

Чжэнли также заявила, что прежде чем попасть к человеку от летучей мыши, COVID-19 мог оказаться у промежуточного животного. Ученый считает, что таким переносчиками могли стать панголины. При этом неизвестно, как долго вирус циркулировал среди животных или людей до того, как был обнаружен в 2019 году.

С теорией Ши Чжэнли также согласен вирусолог из Сиднейского университета профессор Эдвард Холмс. Он считает, что SARS-CoV-2 мог пребывать в промежуточном носителе долгое время. Также он выразил мнение, что первое заражение человека могло произойти не в городе Ухань и даже не в провинции Хубэй.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Масштабная вакцинация от COVID-19 стартует в Москве

— Байден выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 в США

— В Роспотребнадзоре описали отличия повторного заражения от рецидива COVID-19