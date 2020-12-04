Врач: коронавирус может приводить к смертельному иммунному расстройству

Коронавирус может приводить к смертельному иммунному расстройству, заявил академик РАН, президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев. Об этом пишет РИА «Новости».

«COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», — сказал Румянцев.

Он уточнил, что врачи должны прибегать к опыту лечения пациентов с заболеваниями иммунной системы при лечении заразившихся коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 65 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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