Нацразведка США обвинила Китай во влиянии на американский законодательный процесс

Власти Китая пытаются оказывать масштабное влияние на законодательный процесс в США. Об этом заявил директор национальной разведки страны Джон Рэтклифф, передает РИА «Новости».

«Их действия заключаются в том, чтобы с помощью шантажа, подкупа, открытого и скрытого влияния попытаться обеспечить прохождение только таких законов, которые выгодны Китаю», — заявил он.

Рэтклифф проинформировал о происходящем комитеты по разведке палаты представителей и сената, члены которых сочли предоставленную информацию «неожиданной и вызывающей беспокойство».

Ранее он сообщил, что в 2020 году Китай развернул масштабную кампанию влияния, целями которой были десятки конгрессменов и их помощников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Норвегия обвинила РФ и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

— В «черный список» США попали четыре китайские компании

— Нацразведка США считает Китай опаснее России