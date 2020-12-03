Китайский зонд завершил сбор проб лунного грунта

Китайский космический зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов лунного грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской национальной космической корпорации.

Отмечается, что 2 декабря в 22.00 утра по пекинскому времени (17.00 мск) аппарат после 19 работ со бору гравия успешно завершил упаковку образцов. В ближайшие дни «Чанъэ-5» должен доставить собранный реголит на лунную орбиту, а затем на Землю.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет исследована китайскими учеными как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

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