«Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовал с Плесецка

С космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» совместно со спутниками «Гонец-М». Об этом сообщает ТАСС.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России уточнили, что на «Союзе-2.1б» также находится аппарат в интересах российского военного ведомства.

По данным министерства, пуск ракеты был произведен в 04:14 по мск. Там также подчеркнули, что старт и предстартовые операции прошли в штатном режиме.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — заявили в департаменте Минобороны.

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