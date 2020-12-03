«Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовал с Плесецка
С космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» совместно со спутниками «Гонец-М». Об этом сообщает ТАСС.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России уточнили, что на «Союзе-2.1б» также находится аппарат в интересах российского военного ведомства.
По данным министерства, пуск ракеты был произведен в 04:14 по мск. Там также подчеркнули, что старт и предстартовые операции прошли в штатном режиме.
«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — заявили в департаменте Минобороны.
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