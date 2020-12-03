Источник: космонавтов готовятся привить от COVID-19

Сотрудники Центра подготовки космонавтов могут пройти вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что соответствующее поручение поступило от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к главе Центра Павлу Власову.

источник добавил, что также ожидается, что часть отряда космонавтов будет привита «Спутником V».

По его словам, вакцинация пока не коснется Петра Дуброва, Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова, которые в составе экипажа отправятся к МКС в апреле 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 64,5 млн заболевших, свыше 44,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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