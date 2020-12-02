Космонавт с МКС пожаловался на нехватку нижнего белья

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, пожаловался на нехватку нижнего белья, пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

«Я проверил свое белье «Камелия-С», у меня есть 5-6 наборов, я думаю, этого будет достаточно на 3-4 недели. Нет ли каких-то других наборов, которые я мог бы использовать?» — поинтересовался космонавт.

Специалист на Земле ответил, что передаст вопросы сотрудникам.

Сергей Кудь-Сверчков прибыл на МКС вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс 14 октября. Они пробудут на орбите до 9 апреля 2021 года.

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