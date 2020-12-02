Биолог рассказала о преждевременном старении даже при легком COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что даже легкое перенесение COVID-19 вызывает преждевременное старение организма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — сказала она.

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — добавила Баранова.

По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены.

«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались», — сказала Баранова.

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