Испытательный пуск российской ракеты «Ангара» состоится в декабре
Катерина Медведева
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара», который планировался в ноябре, состоится в декабре.
«Да, декабрь. РН готова», — написал Рогозин в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пуск ракеты был запланирован на 28 ноября, однако его отложили. Точная дата запуска ракеты пока неизвестна.
«Ангара» — новое семейство российских ракет-носителей, использующее экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара- А5» — в декабре 2014 года.
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