Рогозин рассказал об отличиях Роскосмоса и НАСА

Госкорпорация «Роскосмос» занимается не только гражданским освоением космоса, но и производит ракетную технику, что отличает ее от НАСА, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Facebook.

«Никогда не забывайте, что Роскосмос (в отличие от НАСА) это не только МКС и лунная программа. Роскосмос - это производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения наземного, морского и воздушного базирования», — написал Рогозин.

К записи он приложил иллюстрации испытаний межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты подводной лодки и авиационного комплекса, похожего на «Кинжал».

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