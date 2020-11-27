Ученый рассказала о ключевом недостатке вакцин от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что ключевым недостатком существующих вакцин от коронавируса является необходимость вводить их в два приема, передает РИА «Новости».

Так, по ее словам, большинство существующих препаратов эффективно работают, только если вводить их пациенту в два этапа, между которыми проходит значительное время.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — сказала Баранова.

Он подчеркнула, что если пациент пропустит второй этап вакцинации, то эффективность прививки сведется «почти на нет».

Специалист добавила, что в настоящее время одна из китайских лабораторий ведет разработку вакцины, которая вводится однократно, но об ее эффективности пока почти ничего не известно.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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