Рогозин рассказал, что нужно сделать для продления срока работы МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter, что Международная космическая станция (МКС) в состоянии работать довольно длительное время, но ряд модулей, возможно, необходимо будет заменить.

По его словам, некоторые модули станции значительно превысили установленный срок их службы (15 лет).

«Мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано. На станции «Мир» тоже пришлось выводить из эксплуатации некоторые модули, но это не стало поводом для выводов о «старении» всей станции», — написал Рогозин.

Ранее первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о том, что на МКС серьезно поврежден целый ряд элементов, а с 2025 года отказы начнут сыпаться как лавина.

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