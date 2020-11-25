Ученые нашли препараты, блокирующие коронавирус
Ученые из Университета Женевы в Швейцарии нашли препараты, которые блокируют проникновение в клетки SARS-CoV-2. Соответствующую статью опубликовал журнал Chemical Science.
Подчеркивается, что эти ингибиторы в пять тысяч раз эффективнее используемых сейчас.
Вирусы используют клеточное поглощение, чтобы попасть в клетки. Исследователи проанализировали вещества, которые могли бы препятствовать поглощению в случае коронавируса. Тесты обнаружили такое вещество.
Как заявили ученые, открытие поможет разработать новые противовирусные лекарства.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.
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