Ученые нашли препараты, блокирующие коронавирус

Ученые из Университета Женевы в Швейцарии нашли препараты, которые блокируют проникновение в клетки SARS-CoV-2. Соответствующую статью опубликовал журнал Chemical Science.

Подчеркивается, что эти ингибиторы в пять тысяч раз эффективнее используемых сейчас.

Вирусы используют клеточное поглощение, чтобы попасть в клетки. Исследователи проанализировали вещества, которые могли бы препятствовать поглощению в случае коронавируса. Тесты обнаружили такое вещество.

Как заявили ученые, открытие поможет разработать новые противовирусные лекарства.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.

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