Российский корабль «Прогресс» побьет рекорд длительности пребывания в космосе

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд, находясь в космосе больше года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предварительную программу работы Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что это космический корабль проведет на орбите 370 суток.

Предыдущий рекорд установил корабль «Прогресс М-17», который летал в составе станции «Мир» 337 суток.

Запуск «Прогресс МС-14» к МКС состоялся 25 апреля текущего года. Корабль будет сведен с орбиты в апреле-мае 2021 года.

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