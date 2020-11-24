Рогозин сообщил об обнаружении брака в ракете «Союз» на космодроме Куру
Бракованная деталь найдена в ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру, но неисправность удалось вовремя выявить. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.
«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится», — сказал он, добавив, что некачественно сделанная деталь была вовремя обнаружена системой контроля качества.
Глава Роскосмоса также отметил резкое падение ответственности и качества работы поставщиков.
Ракета на Куру предназначена для запуска космического аппарата оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, изготовленного в Европе в интересах минобороны Объединенных Арабских Эмиратов.
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