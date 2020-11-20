Астероид пролетел на рекордно маленьком расстоянии от Земли

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Наземные телескопы системы ATLAS зафиксировали астероид, который пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли. Об этом сообщает Universe Today.

Данное событие произошло в пятницу, 13 ноября.

Так, небесное тело под названием 2020 VT4, диаметр которого оценивается астрономами в 5 — 10 метров, пролетел на рекордно низком расстоянии в 350 километров от планеты.

Уточняется, что телескопы зафиксировали астероид, когда он находился над южной частью Тихого океана.

Прошлый рекорд по сближению небесного тела с Землей был установлен в августе 2020 года, когда астероид пролетел в трех тысяч километрах до планеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

За день до выборов в США Земле грозит столкновение с астероидом

Зонд NASA отщипнул кусок от астероида Бенну