Ученые нашли новый способ профилактики COVID-19

Ученые из Университета Кардиффа провели исследование, после чего пришли к выводу, что использование жидкости для полоскания рта позволяет уменьшить риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает газета Express.

Авторы исследования утверждают, что жидкости для полоскания рта, которые содержат хлорид цетилпиридиния, могут снизить количество вирусного материала SARS-nCov-2 в полости рта. Они нашли у данного вещества вирулицидное действие.

Специалисты в течение трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта. Они установили, что такие жидкости могут помочь в борьбе с COVID-19.

Однако данное исследование еще предстоит проверить, говорится в публикации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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