Ученые: коронавирус мутировал и стал менее летальным

Вирус SARS-CoV-2 со временем мутировал и стал распространяться быстрее по миру. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Science.

Авторы исследования изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G. Ученые выяснили, что он передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.

В ходе испытаний на животных было установлено, что новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител.

Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса и антителам вроде тех, которые содержатся в вакцинах, в настоящее время проходящих испытания, что позволит легче нейтрализовать его.

«Все вакцины, основанные на оригинальном китайском штамме, вызывают хороший иммунный ответ, защищающий от этого штамма», — отметил WebMD профессора эпидемиологии, микробиологии и иммунологии в Университете Северной Каролины Ральфа Барика.

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