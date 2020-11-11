Исследования вакцины от COVID-19 на детях и беременных начнутся к лету 2021 года

Генеральный директор центра им.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях и беременных женщинах начнутся в мае-июне 2021 года, передает «Интерфакс».

«По детям и беременным можно начинать исследования, где-то, я думаю, начиная с мая-июня», — объявил Гинцбург.

Он также добавил, что недоверие к российской вакцине в обществе существует до сих пор, но оно стремительно уменьшается со временем.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белоусов: «история с COVID-19» для экономики РФ закончится до 2021 года

— В России от коронавируса привились более 45 тысяч человек

— Иммунодепрессанты могут снижать эффективность вакцины от коронавируса