Эффективность российской вакцины от коронавируса достигает 90%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при однокомпонентном введении достигает 60%, при двухкомпонентном — 90%. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«При двухкомпонетном введении вакцины повышается [эффективность] процентов на 30: с 60% до 90%», — сказал Гинцбург.

Он также добавил, что если у человека не выработались антитела после введения вакцины, то он может привиться повторно через несколько недель.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

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