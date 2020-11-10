Росатом обсуждает с Минском строительство второй АЭС в Белоруссии

Власти Белоруссии ведут переговоры с российской госкорпорацией »Росатом» о строительстве еще одной атомной электростанции (АЭС) в республике и исследовательского реактора. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, его обращение опубликовано на официальном сайте корпорации.

Он напомнил, что 3 ноября был подключен к энергосистеме и белорусский блок, который стал первым блоком поколения «три плюс», построенным на европейском континенте, за границами России.

По словам Лихачева, энергопуск блока в Белоруссии стал событием национального масштаба.

«Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — уточнил глава Росатома.

7 ноября в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны. До этого белорусский лидер заявлял, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

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