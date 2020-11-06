Крысы-алкоголики помогли найти новые способы борьбы с интоксикацией

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, изучая крыс, страдающих хроническим алкоголизмом, определили новые вещества, снижающие воздействие алкоголя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобранауки России.

Отмечается, что ученые обнаружили особые митохондрии, изменяющиеся из-за этанола.

«Это позволило предположить возможность нового варианта терапии при алкогольной интоксикации», — сказали в Минобранауки.

Специалисты выяснили, что два вещества – PK 11195 и Протопорфирин-IX — снижают токсический эффект алкоголя. Подчеркивается, что ученые продолжат исследования в этом направлении.

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