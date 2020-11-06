Роскосмос хочет ₽1,5 трлн на создание аналога американской Starlink

Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства ₽1,5 трлн на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера» — аналога американской Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.

«Полтора триллиона (запросили) на проект «Сфера», — сказал Иванов.

Отмечается, что эта сумма превышает бюджет всей Федеральной космической программы РФ с 2016 по 2025 годы.

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