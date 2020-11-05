Турция начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса

В Турции 5 ноября началась первая фаза клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа, передает РИА «Новости».

По его словам, первая фаза испытаний вакцины на людях будет проходить в университете Эрджиес в городе Кайсери.

Ранее Коджа заявлял, что пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. 4 ноября в республике был выявлен 2391 случай COVID-19, что стало наибольшим показателем с конца апреля.

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