Воздух с МКС утекает через трещину толщиной с волос

Толщина трещины в переходной камере модуля «Звезда» равна примерно толщине волоса, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Его слова передает ТАСС.

«Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами», — рассказал Соловьев.

По словам руководителя полета, сейчас специалисты ЦНИИмаш и Центра Хруничева выясняют причину образования трещины и вырабатывают технологию ее полного устранения. В декабре на МКС планируется доставить азот для пополнения атмосферы и средства для окончательной герметизации.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На МКС отключили систему подачи кислорода

— На МКС продолжается утечка воздуха

— Космонавты нашли следы внешних повреждений на МКС