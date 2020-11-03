Ученые изучили семь проявлений легкой формы коронавируса

Ученые из Австрии разделили симптомы легкой формы новой коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение. Результаты исследования размещены в журнале Allergy.

Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели исследование, в котором приняли участие 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа.

Экспертам удалось определить семь групп проявлений легкой формы COVID-19: 1) симптомы «гриппа»; 2) симптомы «простуды»; 3) боль в суставах и мышцах; 4) воспаление глаз и слизистых оболочек; 5) проблемы с дыханием; 6) желудочно-кишечные проблемы; 7) потеря обоняния и вкуса.

Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. Ученые считают, такое разделение поможет правильно диагностировать первичное заболевание.

Так, они установили, что потеря обоняния и вкуса чаще всего встречаются у людей со свежим иммунным ответом. При этом протекающий в легкой форме коронавирус оставляет после себя заметные изменения в иммунной системе, хорошо видимые в течение десяти недель после начала заражения, например, низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.

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