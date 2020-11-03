Главную роль в первом снятом в космосе фильме сыграет россиянка
Анна Светлова
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Главную роль в первом художественном фильме, который снимут в космосе, сыграет женщина, россиянка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Отмечается, что конкурс для претенденток объявят в ближайшее время. По итогам конкурса выберут как главную героиню, так и ее дублера.
Будущая космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки рассчитывают провести на Международной космической станции осенью 2021 года.
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