Рогозин заявил, что космические программы будут приняты до конца года

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook выразил уверенность, что программы создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки «Сфера» будут приняты до конца года.

«Уверен, что теперь согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки «Сфера» ускорится, и они будут приняты до конца текущего года», — написал глава ведомства.

Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку развития научных космических программ.

Ранее Путин провел совещание по космическим программам, в ходе которого указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли. Президент поручил оперативно исправить ситуацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия отправит в космос в 2021 году два спутника «Блиц-М» взамен потерянного

— Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической сферы

— Путин перечислил приоритеты России в космосе