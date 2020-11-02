Россия запустит на МКС два новых модуля
Россия планирует отправить на Международную космическую станцию (МКС) два новых модуля в следующем году, заявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ «Роскосмоса» Владимир Данеев. Трансляция ведется на YouTube-канале корпорации.
Так, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» планируется запустить в апреле 2021 года. В настоящее время подбирается оптимальная программа полета, так как процесс доставки модуля займет около недели, рассказал Данеев.
Кроме того, в сентябре 2021 года намечается запуск узлового модуля «Причал», добавил замдиректора департамента. «Причал» имеет шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей.
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