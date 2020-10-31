Ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета
Карина Казанцева
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Американские ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nature Medicine.
Фитнес-браслеты могут показывать отклонения от индивидуальных показателей по уровням активности и частоте пульса. Ученые отметили, что такие показатели вместе с жалобами пациентов могут помочь установить коронавирус.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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