Американские ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nature Medicine.

Фитнес-браслеты могут показывать отклонения от индивидуальных показателей по уровням активности и частоте пульса. Ученые отметили, что такие показатели вместе с жалобами пациентов могут помочь установить коронавирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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