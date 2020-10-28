Ученые предупредили об опасности сахара для кишечника
Карина Казанцева
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Американские ученые доказали, что сахар вызывает воспаление кишечника. Исследование опубликовал журнал Science Translational Medicine.
Биологи под руководством Шаханшах Хана из Юго-западного медицинского центра Техасского университета провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что животные, которые едят много сахара, больше подвержены воспалению толстой кишки.
Воспаление у мышей начиналось уже через три дня. Сахар способствует увеличению числа бактерий Akkermansia muciniphila, разлагающих защитную слизь кишечника.
В мире от воспаления кишечника страдают около 3,5 млн человек.
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