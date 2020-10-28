Ученые предупредили об опасности сахара для кишечника

Американские ученые доказали, что сахар вызывает воспаление кишечника. Исследование опубликовал журнал Science Translational Medicine.

Биологи под руководством Шаханшах Хана из Юго-западного медицинского центра Техасского университета провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что животные, которые едят много сахара, больше подвержены воспалению толстой кишки.

Воспаление у мышей начиналось уже через три дня. Сахар способствует увеличению числа бактерий Akkermansia muciniphila, разлагающих защитную слизь кишечника.

В мире от воспаления кишечника страдают около 3,5 млн человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые нашли мутацию, мешающую спать ночью

— Ученые нашли недостаток витамина у большинства зараженных коронавирусом

— Ученые нашли повреждения мозга у больных COVID-19