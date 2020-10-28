Ученые нашли недостаток витамина у большинства зараженных коронавирусом

Более 80% пациентов, которые попали в одну из больниц испанского города Сантандер с COVID-19 во время первого пика эпидемии, страдали от нехватки витамина D в организме. Исследование опубликовал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

«Из результатов нашей работы следует, что нужно отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их. Это важно для пожилых людей и хронических больных, которые особенно уязвимы перед COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следует рекомендовать пищевые добавки с витамином D пациентам, которые уже заразились коронавирусом.

«Это положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета», — говорится в сообщении.

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