США ввели санкции против научно-исследовательского института химии и механики РФ

Соединенные Штаты ввели санкционные меры в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики», говорится на сайте американского минфина.

Как отмечается, санкции вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Накануне Европейский союз ввел санкции против двух россиян и 85-го главного центра спецопераций ГРУ. ЕС обвиняет двух физических лиц из России и центр ГРУ в кибератаках против бундестага в апреле и мае 2015 года. Позднее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что страна уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам.

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