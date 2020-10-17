Врач оценил влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Погорелов подверг критике умозаключения датских ученых о влиянии группы крови на восприимчивость к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

По его словам, в таких исследованиях важно принимать во внимание фактор распространенности.

«Если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет», — отметил эксперт.

Инфекционист считает, что как для коронавируса, как и для других вирусов, группа крови не имеет большого значения. Он отметил, что группа важна только для донорства компонентов крови.

Ранее ученые из Дании опубликовали исследования, в соответствии с результатами которых наименьшему риску заражения COVID-19 подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа).

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