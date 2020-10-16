В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет жившего 69 млн лет назад динозавра

Юный палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин, путешествуя со своим отцом в канадской провинции Альберта, обнаружил останки динозавра, возраст которых оценивают в 69 млн лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это довольно удивительно, когда можно найти что-то реальное, например, сделать настоящее открытие динозавра», — сказал 12-летний Рашкин.

Как сообщает телеканал со ссылкой на Министерство природных ресурсов Канады, подросток нашел фрагмент кости от руки молодого гадрозавра, одного из представителей так называемых «утконосых» динозавров.

Отмечается, что Рашкин и его отец сделали фотографии их отправили в Королевский музей палеонтологии имени Тиррелла, который идентифицировал находку и отправил на место группу палеонтологов.