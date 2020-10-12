В российском модуле МКС начала расти температура воздуха

В российском модуле «Звезда» на МКС, где ранее фиксировали утечку воздуха, выросла температура. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чего-то у нас тут температура медленно повышается», — сообщил космонавт Иван Вагнер.

Ранее подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» район стыковочного узла, где предположительно находится отверстие или трещина.

9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в «протекающем» отсеке опустилось до 715 мм рт. ст., хотя вечером оно составляло 732 мм рт. ст.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскосмос сообщил о переносе на 2021 год двух космических пусков

— Места утечки воздуха на МКС попробуют заделать американским пластилином

— В российском модуле МКС починили туалет