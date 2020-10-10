Ученые объяснили осложнения коронавируса у молодых людей

Ученые из Университета Бергена в Норвегии установили, что осложнения коронавируса у молодых людей могут появляться из-за иммунного заболевания. Результаты исследования опубликовал Verdens Gang.

Как установили специалисты, у 10% с тяжелым течением коронавируса в крови обнаружились специфические антитела. Они затрудняют выработку белков, что мешает иммунной системе бороться с коронавирусом.

Чаще всего такими проблемами страдают молодые люди. Более того, такие пациенты часто не знают о своей особенности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, почти 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

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