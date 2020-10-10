СМИ: Астронавт отказался от пилотируемого полета в космос ради свадьбы дочери

Американский астронавт Крис Фергюсон отказался от участия в первом пилотируемом полете корабля Boeing Starliner из-за свадьбы дочери, сообщил телеканал Fox News.

«Я решил сняться с полета как командир испытательного полета, запланированного на следующий год. Я очень привержен пилотируемым полетам в космос… Но следующий год очень важен для моей семьи», — сказал ранее Фергюсон в обращении в Twitter.

Как пишет издание, компания Boeing заявила, что отказ от участия объясняется свадьбой дочери космонавта.

Первый штатный полет Starliner должен пройти в конце декабря 2021 года. В нем примут участие астронавты NASA Суниты Уильямс, Джоша Кассады и Джанетт Эппс.

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