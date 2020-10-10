Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Британские ученые назвали новые симптомы, которые могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом. Материалы с такими выводами исследователи передали в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая предоставляет данные правительству страны.

Как пишет Daily Mail, речь идет об утомляемости, боли в мышцах и волдырях на ногах. Отмечается, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевших и особенностей организма.

На данный момент тремя официально признанными симптомами коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря обоняния или вкуса.

Отмечается, что минздрав Великобритании принял решение не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

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