Скелет тираннозавра продали на торгах за рекордные $31,8 млн

Скелет хищного ящера тираннозавра ушел с торгов на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $31,8 млн, сообщается на сайте аукционного дома.

«На Christie's установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за $31 847 500», — рассказали в аукционном доме.

Эксперты оценивали данный лот в $6–8 млн.

Отмечается, что это один из самых хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра. В нем насчитывается 188 костей. Скелет был найден в Южной Дакоте в 1987 году.

Предыдущий рекорд был установлен в 1997 году. Тогда скелет тираннозавра продали на аукционе Музею естественной истории имени Филда в Чикаго за $8,36 млн.

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