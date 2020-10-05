Ученые назвали новый фактор для появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Катерина Медведева

Специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН выяснили, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу можно обойтись 3-10% заболевших вместо 60-70%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу института.

Ученые опубликовали новую математическую модель, которая описывает распространение инфекции с учетом существенной длительности течения болезни и применяющихся карантинных мер.

Так, новая модель больше соответствуют статистическим данным, чем две основные модели, которые применяются сейчас для описания распространения вируса — SIS-модель и SIR-модель.

По словам главного научного сотрудника ОИВТ РАН, профессора Сергея Тригера, разработанная модель учитывает четыре параметра – численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность заражения и продолжительность болезни. Кроме того, берутся во внимание карантинные меры путем использования официальных статистических данных.

Исследователям удалось выяснить, что для формирования коллективного иммунитета не требуется, чтобы инфекцию перенесли 60-70% населения, а эффективность карантинных мер зависит от множества факторов, в том числе национальных традиций и образа жизни.

«Оказалось, что возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до 3-10% от численности популяции», — рассказали в ОИВТ.

Для снижения уровня коллективного иммунитета в первую очередь важно введение правильных карантинных мер, которые минимизируют экономический ущерб и снизят психологическую нагрузку для граждан.

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