Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

Российские специалисты назвали возможную причину утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с подмосковным центром управления полетами.

«У наших специалистов сейчас одно из самых главных подозрений... стыковочный фланец стыковочного агрегата крепится 48 болтами, со стороны их прижимают «резинки»... Длительный срок эксплуатации (резиновых уплотнений) мог привести к утечке», — сообщил специалист центра.

Стыковочный узел находится в кормовой части модуля «Звезда», к нему причаливают пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс».

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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