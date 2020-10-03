SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником за несколько секунд до старта
Антон Демидов
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Компания SpaceX решила отменить запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III за две секунды до старта. Прямая трансляция велась на сайте компании.
Старт ракеты должен был быть осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 21.43 по местному времени (04.43 мск). За две секунды до старта ЦУП дал команду отмены запуска.
Подробности и причины пока неизвестны. В компании SpaceX сообщили, что новой попытки запуска сегодня не будет.