SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником за несколько секунд до старта

Компания SpaceX решила отменить запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III за две секунды до старта. Прямая трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты должен был быть осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 21.43 по местному времени (04.43 мск). За две секунды до старта ЦУП дал команду отмены запуска.

Подробности и причины пока неизвестны. В компании SpaceX сообщили, что новой попытки запуска сегодня не будет.