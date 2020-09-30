Гены неандертальцев увеличивают риск тяжелой формы COVID-19

Европейские ученые выяснили, что наличие генов неандертальцев у человека повышает риск развития тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Авторами исследования стали Хьюго Зеберг и Сванте Паабо. Они установили, что некоторые гены принадлежат к гаплиогруппе или гаплиотипу, которые произошли от неандертальцев. Гаплиотип отсутствует у жителей Африки и Восточной Азии, однако определяется у половины выходцев из Южной Азии и 16% европейцев.

Кроме того, специалисты определили, что генная группа неандертальцев наиболее распространена у граждан Бангладеша, для которых риск летального исхода в результате заражения COVID-19 выше в два раза в сравнении с мировым населением в целом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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