Маск опубликовал фото части корабля Starship

Основатель Tesla и SpaceX американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship.

На фотографии запечатлено хвостовое оперение на корпусе будущего корабля.

«На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров», — написал Маск.

По некоторым данным, на прототип впервые будет также установлено оперение на носовом обтекателе. Кроме того, корабль получит три двигателя.