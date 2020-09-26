Отбор в космонавты в РФ могут продлить до декабря

Конкурсная комиссия планирует продлить отбор в отряд космонавтов до середины декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина.

Там уточнили, что соответствующее предложение будет направлено генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Сейчас в ходе очного этапа отбора каждую неделю приезжают по несколько претендентов, рассказали в ЦПК.

На сегодняшний день комиссия отобрала несколько «кандидатов в кандидаты в космонавты».

Новый набор в отряд космонавтов стартовал 3 июня 2019 года. Планировалось, что очный этап отбора завершится к октябрю.

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